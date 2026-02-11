La Cannabis contro il Disturbo dell’Orgasmo: La Svolta Medica che l’Italia Ignora

Mentre la politica italiana continua a erigere muri ideologici attorno alla pianta di cannabis, dall’altra parte dell’oceano la scienza e il diritto si uniscono per colmare un vuoto terapeutico secolare: quello della salute sessuale femminile. In Oregon, è in corso una storica udienza amministrativa per stabilire se il Disturbo dell’Orgasmo Femminile (FOD) debba essere riconosciuto come condizione qualificante per l’accesso alla cannabis terapeutica.

Una condizione invisibile: il gap di genere nella ricerca medica

Il FOD colpisce circa il 41% delle donne, manifestandosi come una persistente difficoltà o incapacità di raggiungere l’orgasmo nonostante stimoli adeguati. Eppure, nonostante l’ampia diffusione, non esistono terapie approvate dalla FDA. Il contrasto con la medicina maschile è stridente: se per la disfunzione erettile le opzioni farmacologiche abbondano, la salute sessuale femminile è stata storicamente sotto-studiata e trascurata. “Questo è un momento decisivo per la medicina femminile”, ha dichiarato la dott.ssa Suzanne Mulvehill, sottolineando come la cannabis possa essere la chiave per riconoscere una medicina finora ignorata.

Scienza vs Pregiudizio: i dati del successo

Le prove presentate in Oregon non si basano su suggestioni, ma su dati clinici e osservazionali solidi. Uno studio ha rivelato che l’uso di cannabis prima del rapporto aumenta la frequenza dell’orgasmo nel 72,8% dei casi e ne facilita il raggiungimento per il 71% delle donne intervistate. Analizzando oltre 16 studi peer-reviewed che coinvolgono 8.000 pazienti, i ricercatori hanno formulato una raccomandazione formale per l’integrazione della cannabis nei protocolli di cura. Non si tratta di “svago”, ma di diritto alla salute e alla qualità della vita.

Il fallimento del proibizionismo italiano

Mentre stati come l’Oregon, il Connecticut e l’Illinois procedono verso una politica sanitaria basata sulle prove, l’Italia resta ostaggio di un proibizionismo cieco che penalizza in primis i pazienti. La testardaggine con cui si ostacola l’accesso alla cannabis medica nel nostro Paese non è solo un limite scientifico, ma una vera e propria discriminazione di genere. Negare alle donne l’accesso a l’unica terapia che si sta dimostrando efficace per il FOD significa condannarle a una disfunzione trattabile in nome di un tabù morale. La battaglia dell’Oregon ci ricorda che la regolamentazione è l’unica via per garantire dignità, ricerca e sicurezza ai cittadini. È ora che anche l’Italia smetta di aver paura della scienza.

