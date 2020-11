La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a dicembre voterà sul MORE ACT

284 Visualizzazione Totali, 9 Visualizzazioni di Oggi

Articolo tratto dal sito Marijuana Moment, che ringraziamo!

Meno di una settimana dopo un giorno delle elezioni in cui gli elettori di cinque stati hanno approvato le misure di voto per legalizzare la marijuana in qualche forma, un alto leader della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato che l’organismo terrà una votazione di sala su un disegno di legge per porre fine al divieto federale sulla cannabis il prossimo mese.

Mentre le elezioni presidenziali hanno catturato l’attenzione nazionale, con i sostenitori che sperano che il presidente eletto Joe Biden manterrà la sua promessa elettorale di perseguire una modesta riforma della marijuana a partire dal prossimo anno, il disegno di legge completo sulla legalizzazione della marijuana è ancora in gioco durante l’attuale Congresso.

Il leader della maggioranza della Camera Steny Hoyer (D-MD) aveva precedentemente annunciato quest’estate che la camera avrebbe votato sulla Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act a settembre, ma quel piano è stato rinviato a seguito del respingimento di alcuni democratici centristi preoccupati per l’ottica di promuovere la riforma della cannabis prima di approvare un altro pacchetto di aiuti per il coronavirus.

Molti di questi membri sono stati votati durante un’elezione in cui gli elettori negli stati rossi come il Montana e il South Dakota hanno approvato le misure di voto per la legalizzazione della cannabis, sollevando domande sul pensiero strategico dei legislatori sulla questione.

In ogni caso, Hoyer ha confermato lunedì che la legalizzazione della marijuana è ancora sul tavolo prima della transizione presidenziale e otterrà un voto a dicembre. Ciò potrebbe anche aumentare la pressione su Biden affinché abbracci la legalizzazione, una politica che ha rifiutato di adottare nonostante il sostegno della maggioranza degli elettori democratici.

La Camera “voterà sul MORE Act per depenalizzare la cannabis ed eliminare le condanne per reati di cannabis non violenti che hanno impedito a molti americani di ottenere lavoro, richiedere crediti e prestiti e accedere a opportunità che consentono di andare avanti nella nostra economia, “Hoyer ha detto in una lettera al caro collega ai membri della Camera.

Il MORE Act, il cui sponsor principale è il presidente del comitato giudiziario Jerrold Nadler (D-NY), eliminerebbe la cannabis a livello federale, cancellerebbe i record di coloro con precedenti condanne per marijuana e imporrebbe una tassa federale del cinque percento sulle vendite, le cui entrate sarebbero reinvestite in comunità più colpite dalla guerra alla droga.

La legislazione creerebbe anche un percorso per il risentimento per coloro che sono incarcerati per reati legati alla marijuana, oltre a proteggere gli immigrati dalla negazione della cittadinanza sulla cannabis e impedire alle agenzie federali di negare benefici pubblici o autorizzazioni di sicurezza a causa del suo utilizzo.

Ha cancellato il panel di Nadler quasi un anno fa e da allora è in attesa dell’azione.

Justin Strekal, direttore politico di NORML, ha dichiarato a Marijuana Moment che l’organizzazione non vede l’ora di “lavorare con la leadership della Camera per garantire il successo del primo voto in assoluto per porre fine alla marijuana sul pavimento di una camera del Congresso”.

Anche se il disegno di legge dovesse passare alla Camera controllata dai Democratici, come dovrebbe fare con un certo sostegno bipartisan, rimane improbabile che il Senato seguirà l’esempio. Il leader della maggioranza Mitch McConnell (R-KY) è un sostenitore dell’industria della canapa ma si oppone fermamente a un’ulteriore riforma della marijuana.

Anche così, un voto simbolico per la legalizzazione potrebbe inviare un segnale forte all’amministrazione Biden entrante. Il vicepresidente eletto Kamala Harris (D-CA) è lo sponsor principale del Senato del MORE Act , ma ha indicato che non spingerebbe in modo proattivo l’ex vice presidente a evolversi ulteriormente sulla riforma della cannabis.

Dato il precedente approccio di Biden nel sostenere la legislazione punitiva contro la droga in qualità di senatore e la sua continua ostinazione alla legalizzazione della marijuana in un momento in cui i sondaggi mostrano che una netta maggioranza degli americani è favorevole al cambiamento di politica , rimane un certo scetticismo sulla sua volontà di rimediare alla sua la campagna promette di dare la priorità alla depenalizzazione o alle altre riforme di cui ha discusso.

Tuttavia, il presidente eletto ha ammesso che il suo lavoro sulla legislazione punitiva contro la droga è stato un “errore”.

Al di fuori del Congresso, Biden potrebbe anche fare delle mosse per far avanzare amministrativamente la riforma della cannabis.

Potrebbe, ad esempio, ripristinare una versione del promemoria del Dipartimento di Giustizia dell’era Obama che ha ordinato ai pubblici ministeri federali di non interferire in generale con le leggi statali sulla marijuana, che è stata revocata dall’amministrazione Trump nel 2018. È anche di competenza del ramo esecutivo riprogrammare la marijuana ai sensi del Controlled Substances Act. Biden si è impegnato a passare all’Allegato II, anche se ciò non raggiungerebbe molti dei cambiamenti desiderati dai sostenitori.

Il presidente ha l’autorità unilaterale di concedere atti di clemenza, comprese le grazie e le commutazioni, a persone che sono state condannate per marijuana federale o altri reati di droga. Può anche nominare un procuratore generale, uno zar della droga e altri funzionari che prenderanno decisioni su come il governo federale gestirà la questione, sebbene molti di questi funzionari saranno soggetti alla conferma del Senato.

Da parte sua, il deputato Earl Blumenauer (D-OR) ha dichiarato ad agosto a Marijuana Moment che “l’amministrazione Biden e un dipartimento di giustizia di Biden sarebbero un attore costruttivo” nel promuovere la legalizzazione.