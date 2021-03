La Camera dei Deputati del Messico approva la legge sulla legalizzazione, ora tocca al Senato

La Camera dei Deputati messicana mercoledì ha approvato un disegno di legge per legalizzare la cannabis a livello nazionale, anche se i legislatori stanno ancora discutendo possibili emendamenti prima che sia formalmente rimandato al Senato.

Il Senato ha approvato una versione iniziale della legislazione sulla cannabis alla fine dell’anno scorso e la Camera dei Deputati avrebbe dovuto adottarla prima, ma quel processo è stato ritardato, in parte a causa delle complicazioni derivanti dalla pandemia di coronavirus. Ora, due giorni dopo che i comitati Salute e Giustizia hanno emendato e avanzato il disegno di legge , i legislatori lo hanno approvato in sala con un voto 316-129, con 23 astensioni.

Sebbene molti legislatori abbiano personalmente sostenuto la necessità di una riforma, è anche vero che queste azioni arrivano in risposta a un mandato della Corte Suprema . La corte ha ritenuto incostituzionale il divieto di possesso personale e coltivazione di cannabis in una sentenza del 2018 e ha incaricato i legislatori di emanare un cambiamento di politica.

#ÚltimaHora 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Avalan, en lo general, dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del #Cannabis, y reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. pic.twitter.com/IE43F4ECK2 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 10, 2021

Dep. Arturo Hernandez Tapia ha affermato all’inizio del dibattito di mercoledì che la legalizzazione rappresenta “un’opportunità storica per porre fine a decenni di atteggiamenti ipocriti e moralistici che hanno limitato la libertà delle persone”, mentre il divieto è un esempio di “paternalismo ingiustificato e perfezionismo statale”.

Secondo la proposta che è emersa da allora, gli adulti di età pari o superiore a 18 anni sarebbero autorizzati ad acquistare e possedere fino a 28 grammi di marijuana e coltivare fino a sei piante per uso personale. Ma i deputati hanno apportato revisioni in commissione alla versione approvata dal Senato, inclusa la struttura normativa, le regole per il mercato commerciale e le politiche di licenza, tra le altre componenti.

Uno dei cambiamenti più importanti è che il disegno di legge rivisto non istituirà un nuovo organismo di regolamentazione indipendente per supervisionare la concessione di licenze e l’attuazione del programma come è stato approvato dal Senato. Invece, darebbe tale autorità a un’agenzia esistente, la Commissione nazionale contro le dipendenze.

EN VIVO / Sesión ordinaria del 10 de marzo 2021. https://t.co/tU9pJUGjuj — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 10, 2021

Resta da vedere se mercoledì l’Aula approverà ulteriori emendamenti o che aspetto avranno. I sostenitori sperano in certe revisioni.

Durante questo processo legislativo, hanno chiesto modifiche per promuovere ulteriormente l’equità sociale ed eliminare sanzioni severe per la violazione della legge. Erano anche frustrati nel vedere una disposizione aggiunta in commissione che richiede alle persone che vogliono coltivare la propria cannabis a casa di registrarsi presso il governo per l’approvazione.

📢Desde #RegulaciónPorLaPaz creemos que una regulación de #cannabis que exige permisos expedidos por @CONADICmx para autocultivar es discriminatoria y retrasa su implementación. @Mx_Diputados tiene la obligación de aprobar una ley operante e incluyente.



¡Comenta y RT!🔁🙏 pic.twitter.com/Amqlvsp0Hu — Regulación Por La Paz (@regulacionxpaz) March 10, 2021

“L’attuale sentenza criminalizza gli utenti, impone loro sanzioni penali e amministrative e invade la loro privacy”, ha dichiarato il gruppo di difesa Mexico Unido prima del voto di mercoledì. “Quindi, anche se la cannabis è regolamentata, la polizia può effettuare arresti”.

El actual dictamen criminaliza a las personas usuarias, les pone sanciones penales y administrativas e invade su privacidad. Así, aunque la #cannabis esté regulada, la policía podrá realizar detenciones 👉🏽 https://t.co/BROQgkWd73 pic.twitter.com/1hGJ4A6QDw — México Unido (@MUCD) March 10, 2021

Dep. Carmen Medel Palma ha sottolineato in platea che in Messico è “necessario stabilire un nuovo paradigma nella politica sulla droga”.

“I danni causati dal divieto e dalla guerra alla droga in Messico hanno causato più danni delle condizioni di salute attribuite al consumo di droga”, Dep. Ha detto Rubén Cayetano García. “La cannabis non è considerata uno dei gravi problemi di salute pubblica in Messico.”

La legislazione ora include anche una nuova categoria di licenze per le imprese integrate verticalmente che possono controllare tutti gli aspetti della coltivazione, della produzione e delle vendite, anche se esiste un linguaggio inteso a garantire che le autorità di regolamentazione “impediscano un’indebita concentrazione che influisce sul mercato”.

Mentre il disegno di legge darebbe la priorità a tali licenze alle comunità emarginate, i sostenitori sono preoccupati che potrebbero non esserci criteri abbastanza rigidi e specifici per garantire effettivamente che finisca per essere il caso. Stanno spingendo per un emendamento per fare in modo che una percentuale specifica di licenze venga riservata a quelle comunità, ma resta da vedere se ciò accadrà.

📌 El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen sobre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.https://t.co/LkynbK40DT — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 10, 2021

Quando si tratta di consumo pubblico, la marijuana sarebbe trattata allo stesso modo del tabacco secondo la proposta, ma non potrebbe essere venduta online o per posta.

Dopo la discussione sugli emendamenti, il disegno di legge tornerà al Senato, che esaminerà e potenzialmente approverà eventuali modifiche. Il senatore Ricardo Monreal del partito MORENA ha detto prima del voto della Camera dei Deputati che “non c’è problema se modificano la legge sulla cannabis, non abbiamo alcun problema”.

“Questo è il loro lavoro e la loro funzione. E al ritorno esamineremo se sono appropriati o meno “, ha detto , secondo una traduzione. “L’idea è di regolamentare l’uso della cannabis e non ignorare un approccio proibizionista che ha generato un grande problema sociale nel Paese”.

I legislatori stanno lavorando contro il tempo per ottemperare al mandato della Corte Suprema di porre fine al divieto entro aprile . Questo è l’ultimo di una serie di scadenze che hanno dovuto affrontare dal 2018, con il tribunale che ha approvato una serie di richieste di rinvio a causa di fattori come la pandemia COVID-19.

Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, da parte sua, ha dichiarato a dicembre che il voto sulla legislazione sulla legalizzazione è stato ritardato a causa di piccoli “errori” nella proposta .

Ha detto che “non c’era tempo per condurre una revisione” nella legislatura prima della precedente scadenza della Corte Suprema del 15 dicembre, ma ha notato che le questioni che devono essere risolte sono “questioni di forma” e “non di sostanza”.

Il disegno di legge di legalizzazione ha autorizzato un gruppo congiunto di commissioni del Senato prima del voto a pieni voti in quella camera lo scorso anno, con alcuni emendamenti apportati dopo che i membri hanno esaminato e discusso in modo informale la proposta durante un’audizione virtuale.

Anche l’ anno scorso i membri dei comitati Giustizia, Salute e Studi Legislativi del Senato avevano approvato una versione precedente della legislazione legale sulla cannabis , ma la pandemia ha ritardato l’esame della questione. Il senatore Julio Ramón Menchaca Salazar del partito MORENA ha affermato ad aprile che la legalizzazione della cannabis potrebbe riempire le casse del tesoro in un momento in cui l’economia si sta riprendendo dalla crisi sanitaria .

Mentre i legislatori lavorano per far avanzare la legislazione di riforma, c’è stata una spinta più spensierata a focalizzare l’attenzione sulla questione da parte di alcuni membri e attivisti. Quella spinta ha coinvolto principalmente piantare e regalare marijuana.

A settembre, un alto funzionario dell’amministrazione ha ricevuto in dono una pianta di cannabis dal senatore nell’aula del Senato e ha detto che l’avrebbe inserita nel suo giardino personale.

Un altro legislatore ha dato allo stesso funzionario, il segretario del ministero dell’Interno Olga Sánchez Cordero, un locale per la marijuana sul pavimento della Camera dei deputati nel 2019.

La cannabis ha fatto un’altra apparizione nella legislatura in agosto, quando la senatrice Jesusa Rodríguez del partito MORENA ha decorato la sua scrivania con una pianta di marijuana .

I sostenitori della riforma della politica in materia di droga hanno anche coltivato centinaia di piante di marijuana di fronte al Senato, facendo pressione sui legislatori affinché mantengano la loro promessa di far avanzare la legalizzazione.

143 Visualizzazione Totali, 57 Visualizzazioni di Oggi

like heart laughter wow sad angry 0