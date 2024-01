Krunic via dal AC Milan? Non solo il Fenerbahce, spunta questo club a sorpresa

Krunic via dal Milan? Non solo il Fenerbahce, spunta questo club a sorpresa: le ultimissime sul centrocampista

Non c’è soltanto il Fenerbahce sulle tracce di Rade Krunic. I turchi hanno offerto 4 milioni di euro al Milan per il bosniaco, una proposta respinta prontamente al mittente dal club rossonero.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, sulle tracce del centrocampista ormai fuori dai piani di Pioli ci sarebbe ora anche l’Al-Shabab: anche in questo caso, però, non ci sono offerte soddisfacenti sul tavolo.

The post Krunic via dal Milan? Non solo il Fenerbahce, spunta questo club a sorpresa appeared first on Milan News 24.