Krunic Fenerbahce, ora è UFFICIALE l’addio a titolo definitivo. Quanto incassa il AC Milan

Krunic Fenerbahce, UFFICIALE l’addio al Milan a titolo definitivo. Quanto incassa il Milan da questa operazione

Arriva un importantissimo aggiornamento di calciomercato per quanto riguarda il Milan. Adesso è praticamente ufficiale il riscatto da parte del Fenerbahce di Rade Krunic.

Nelle scorse ore il club turco ha raggiunto infatti la certezza matematica della salvezza e pertanto è scattato l’obbligo di riscatto del centrocampista bosniaco: nelle casse dei rossoneri vanno poco più di 3 milioni di euro.

