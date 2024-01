Krunic AC Milan: quanto frutta l’operazione ai rossoneri, cifre e dettagli

Oggi il Milan ha ceduto ufficialmente Krunic al Fenerbahce. Ecco quanto frutta l’operazione al calciomercato rossonero, cifre e dettagli

Krunic è ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. Ecco quanto frutta l’operazione al calciomercato rossonero, cifre e dettagli:

i colleghi di ‘Calcio e Finanza’. Il costo storico di Rade Krunic sarebbe pari a 8,74 milioni di euro, mentre il suo valore netto a bilancio (al 30 giugno 2023) era di 2,39 milioni di euro. Considerando che il suo contratto con il club rossonero è in scadenza al 30 giugno 2025, il valore netto del bosniaco ad oggi sarebbe di 1,79 milioni di euro. Ora, se queste cifre dovessero essere confermate, la plusvalenza per il club rossonero sarebbe di 3,21 milioni di euro. Se a questa cifra si aggiunge il risparmio sullo stipendio e sull’ammortamento per il resto della stagione, pari a 1,62 milioni, l’impatto positivo della sua cessione ammonterebbe a 4,83 milioni di euro.

The post Krunic Milan: quanto frutta l’operazione ai rossoneri, cifre e dettagli appeared first on Milan News 24.