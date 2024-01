Krunic AC Milan: partirà solo se… C’è una condizione fondamentale per la sua uscita

Krunic Milan: il centrocampista partirà solo se… C’è una condizione fondamentale per la sua uscita, ecco tutti i dettagli

Rade Krunic resta sul piede di partenza in questo gennaio per il calciomercato Milan. Il centrocampista aspetta la Turchia, con il Fenerbahce da tempo sulle sue tracce.

Come riferito da Sky, per far sì che si concretizzi l’uscita dell’ex Empoli serve però che arrivi l’offerta giusta da convincere il Milan. Altrimenti il calciatore resterà in rossonero a gennaio.

