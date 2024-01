Krunic AC Milan: il bosniaco è sempre più lontano dai rossoneri. Due club in pressing sul mediano

Krunic Milan: il bosniaco è sempre più lontano dai rossoneri. Due club in pressing sul centrocampista. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Rade Krunic continua ad essere al centro di diverse voci di mercato e sempre più lontano dal Milan.

Sul centrocampista rossonero ci sono sempre in pressing Lione e soprattutto Fenerbahçe. Inoltre, in caso di partenza del bosniaco servirà un nuovo innesto in mezzo al campo.

