Kroos Vecchia Signora Juventina, si fa in estate? Il tedesco ha già preso una decisione

Kroos Juve, un affare che si concluderà in estate? Il giocatore tedesco ha già preso una decisione sul futuro

Quello di Toni Kroos è solo uno dei nomi accostati alla Juve negli ultimi giorni in vista dell’apertura della finestra di calciomercato invernale.

In scadenza in estate, però, il tedesco non sembra intenzionato a cambiare maglia. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, il giocatore potrebbe anche rinnovare con il Real vista la prima ottima parte di stagione disputata.

