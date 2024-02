Kroos Signora Juve (NEWS), clamorosa suggestione: bianconeri avanti su altri club. Ultime

Kroos Juve, la clamorosa suggestione in vista della prossima estate: bianconeri avanti rispetto ad altre squadre

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la Juve ha messo in lista anche Toni Kroos per rinforzare il centrocampo in estate. Il tedesco non ha ancora rinnovato con il Real e i bianconeri sarebbero tra le destinazioni più papabili.

Molto, in ogni caso, dipenderà anche dal futuro di Adrien Rabiot: senza rinnovo si cercherà un uomo di esperienza con cui andare a rinforzare la mediana juventina. E quale profilo migliore di quello di un ex campione del mondo?

