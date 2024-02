Kroos Signora Juve, ipotesi o realtà? Il tedesco ha deciso il suo futuro

Kroos Juve, ipotesi o realtà? Il tedesco ha deciso il suo futuro. Gli aggiornamenti sul centrocampista del Real Madrid

Il nome di Kroos, a sorpresa, era stato accostato anche alla Juve come possibile obiettivo di mercato a parametro zero, dato che ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, però, l’ipotesi prospettata tramite i soliti intermediari non è destinata a tramutarsi in realtà. Il tedesco, infatti, avrebbe deciso di rinnovare ancora per un anno con il Real Madrid.

