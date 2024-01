Kouassi AC Milan, nuovo assalto in programma: così l’affare può andare subito in porto, i DETTAGLI

Kouassi Milan, nuovo assalto in programma: così l’affare può andare subito in porto, i DETTAGLI e gli aggiornamenti

Sfumata in maniera ormai definitiva la possibilità di strappare Alessandro Buongiorno al Torino in questa finestra di mercato, il Milan si rigetta con decisione su Tangui Nianzou Kouassi.

Per il centrale del Siviglia l’idea sarebbe quella di imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto: a queste condizioni, scrive il Corriere dello Sport, l’affare potrebbe andare in porto senza grossi problemi.

