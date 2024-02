Kouamé ricoverato: l’attaccante della Fiorentina ha la malaria. Il comunicato ufficiale del club viola

Christian Kouamé, al rientro dalla Coppa d’Africa vinta con la Costa d’Avorio, ha contratto la malaria. Questo l’annuncio della Fiorentina.

KOUAME – «ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni».

