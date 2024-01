Kostic via dalla Vecchia Signora Juventina, nuove conferme: quelle squadre farebbero di tutto per averlo

Kostic via dalla Juve, nuove conferme su un possibile addio del giocatore serbo: ci sono quelle squadre sulle sue tracce

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, Filip Kostic è tra i principali indiziati a lasciare la Juve già a gennaio, visto l’interesse di diversi club nei suoi confronti dopo una prima parte di stagione tutt’altro che memorabile.

In Arabia farebbero carte false per averlo a disposizione e da Torino ci pensano, con quel Bernardeschi, sempre sullo sfondo per un ritorno, come possibile sostituto.

