Kostic peggiore in campo per i quotidiani: «Continua il momento no. Quell’errore…»

I giornali oggi in edicola votano Filip Kostic come peggiore in campo per la Juve dopo il match contro il Sassuolo. Il serbo continua nel suo momento negativo, offrendo così un’altra prestazione incolore contro i neroverdi.

Timido, troppo timido in fase offensiva e impreciso quando bisogna difendere: dai suoi errori nascono alcune ripartenze degli avversari, che per poco non riaprono il match. 5 il voto in pagella per lui.

