Kostic #Juve, tanti #TopClub sulle tracce del serbo: gli aggiornamenti

18:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Filip Kostic, in estate, potrebbe lasciare la Juve è sulle sue tracce ci sarebbero diversi club. Il serbo piace in modo particolare all’Al – Hilal

La stagione di Filip Kostic alla Juve, finora, è stata meno brillante rispetto alla scorsa, con numeri inferiori in termini di gol e assist. Il suo calo di rendimento potrebbe essere stato influenzato dalle prestazioni in crescita di Weston Mckennie e Andrea Cambiaso.

Secondo Todofichajes. com, alcuni club, soprattutto arabi come l’Al-Hilal, potrebbero essere interessati al giocatore. Considerando il suo calo di rendimento, la Juventus potrebbe valutare una sua partenza nel prossimo mercato estivo.

