Kostic fuori dai titolari per Napoli S.S.C. #Juve! Mister Max Allegri sorprende con quella scelta

12:02, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Filip Kostic fuori dall’undici titolare per S.S.C. Napoli Juve: si va verso la sua esclusione. La scelta a sorpresa di Mister Max Allegri

Sorpresa di formazione verso S.S.C. Napoli Juve di questa sera. Filip Kostic, praticamente sempre titolare con Mister Max Allegri, va verso l’esclusione dall’undici titolare a discapito di un compagno.

Favorito per una maglia sulla corsia mancina è infatti Iling-Junior, che dopo le recenti esclusioni potrebbe così riprendersi il posto da titolare, come provato alla vigilia del big match.

The post Kostic fuori dai titolari per S.S.C. Napoli Juve! Mister Max Allegri sorprende con quella scelta appeared first on Juventus News 24.