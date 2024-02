Kostic attaccato ancora dai quotidiani: «Involuzione imbarazzante, ancora il peggiore»

12:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

E’ ancora una volta Filip Kostic il peggiore in casa Juve, nonostante la vittoria per 3-2 in rimonta sul Frosinone. Una prestazione definita “imbarazzante” quella del serbo dai giornali oggi in edicola.

Il suo voto? Ben al di sotto della sufficienza, con un 4,5 frutto di continui errori, poca incisività offensiva e perdita della marcatua sul gol del 2-1 messo a segno da Brescianini.

