Kostic ancora bocciato, è lui il peggiore per i quotidiani: «Stessa storia da mesi»

Kostic bocciato nuovamente dai giornali il giorno dopo Salernitana Juve: l’esterno serbo è ancora il peggiore in campo

I giornali oggi in edicola stilano le pagelle della Juve dopo la vittoria di Salerno. Un match che vede Filip Kostic come il peggiore in campo per i bianconeri, con un voto ben al di sotto della sufficienza.

Sbaglia sul gol di Maggiore, è sempre in ritardo nelle due fasi e mette a referto un solo cross: una situazione che si ripete ormai da diversi mesi, con l’ex Eintracht palesemente in difficoltà su quella fascia.

