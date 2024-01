Koopmeiners Vecchia Signora Juventina, l’Atalanta alza il muro: per meno di 40 milioni non se ne parla

Koopmeiners Juve, l’Atalanta alza il muro: per meno di 40 milioni non se ne parla. Le ultime sulla trattativa

L’Atalanta finora ha tenuto alto il muro per Koopmeiners e non ha voluto sentire parlare di offerte, richieste e trattative per il suo gioiello olandese nonostante i tentativi fatti l’estate scorsa da Juve e Napoli.

A riferirlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport 24, spiegando che la Dea, per meno di 40 milioni, non intende parlare della cessione del giocatore. Resta da capire se dal 3 febbraio, giorno successivo alla chiusura del mercato invernale, potrà cambiare qualcosa…

The post Koopmeiners Juve, l’Atalanta alza il muro: per meno di 40 milioni non se ne parla appeared first on Juventus News 24.