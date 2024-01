Koopmeiners Vecchia Signora Juventina: in estate si può! Il piano di Giuntoli

Koopmeiners Juve: in estate si può! Il piano di Giuntoli per arrivare al centrocampista dell’Atalanta

È Koopmeiners l’obiettivo numero uno della Juve per l’estate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea di Giuntoli è quella di investire circa 40 milioni di euro per il centrocampista dell’Atalanta nella prossima estate.

Nonostante gli ottimi rapporti tra i due club, però, trattare con il club bergamasco è sempre complicato che in estate ha rifiutato ben 48 milioni dal Napoli. La proposta che ha in mente la Juve potrebbe quindi non bastare: possibile l’inserimento di contropartite tecniche e bonus.

