Koopmeiners Vecchia Signora Juventina, è l’olandese il vero obiettivo per l’estate! Cifre e dettagli

Koopmeiners Juve, è l’olandese il vero obiettivo per l’estate! Cifre e dettagli, tutti gli aggiornamenti di mercato

Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, fa il punto sul mercato della Juve.

PEDULLA’ – «Il vero obiettivo della Juve si chiama Koopmeiners, un nome che abbiamo già speso. Ovviamente se ne riparlerà in estate, l’Atalanta chiede da 45 milioni in su: per la Juve l’olandese volante e pensante è davvero l’unico in grado di garantire un immediato salto di qualità».

