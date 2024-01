Koopmeiners Vecchia Signora Juventina, Allegri abbandona il sogno di mercato: ecco cosa farà

Koopmeiners Juve, Allegri abbandona il sogno di mercato: ecco cosa farà per sopperire alle assenze di Fagioli e Pogba

Koopmeiners è il sogno di mercato di Allegri per rinforzare la Juve, ma costa caro e l’Atalanta non vuole cederlo. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport, spiegando che a questo punto l’allenatore farà di necessità virtù senza piangersi addosso e senza far spendere soldi al club.

Per sopperire alle assenze di Fagioli e Pogba, quindi, Allegri punterà sui giovani per non stravolgere un equilibrio di squadra che ha costruito con fatica dopo una stagione decisamente difficile.

