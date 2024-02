Koopmeiners Signora Juve, rimane il primo della lista per l’estate. Le ULTIME

Koopmeiners Juve, rimane il primo della lista del club: cosa filtra per l’estate. Le ULTIME sul centrocampista nerazzurro

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners sta continuando a stupire e la concorrenza per l’estate aumenta di giornata in giornata.

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, la Juventus vorrebbe acquistare un altro giocatore di qualità e l’olandese, accostato anche al Milan, è il primo nome della lista dei bianconeri per la prossima stagione. L’Atalanta ha fatto il prezzo: per portarlo via da Bergamo serviranno 50 milioni di euro.

