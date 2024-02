Koopmeiners Signora Juve (Repubblica), primo sì ai bianconeri! Cosa manca per chiudere

Koopmeiners Juve, arriva il primo sì dell’olandese al passaggio in bianconero: ecco cosa serve per chiudere l’affare

Stando a quanto riportato da Repubblica, Teun Koopmeiners avrebbe dato il suo consenso al passaggio alla Juve la prossima estate, quando i bianconeri potrebbero perdere Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il prossimo giugno.

L’olandese, per rispetto della sua Atalanta, però, attende che il club bergamasco si accordi con i torinesi prima di poter trattare i termini contrattuali dell’accordo che lo legherebbe alla Signora.

