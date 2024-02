Koopmeiners Signora Juve, dietrofront Atalanta: ecco la posizione del club

L’Atalanta preferirebbe cedere Teun Koopmeiners all’estero. La Juve, però, resta sulle tracce dell’olandese in vista del mercato estivo

Come rivelato da Tmw, l’Atalanta starebbe pensando di non rinforzare le dirette concorrenti alla corsa Champions League, quindi potrebbe essere riluttante a cedere giocatori chiave come Teun Koopmeiners a squadre con cui lotta per un posto in Europa. Sulle tracce dell’olandese resta sempre la Juve che in estate potrebbe bussare alla porta dell’Atalanta.

Sembra che i nerazzurri, però, abbiano l’intenzione di cedere Teun Koopmeiners solo all’estero, soprattutto in Premier League. Con il recente rinnovo del giocatore orange fino al 2028, sarà difficile per lui forzare un’uscita. In una possibile trattativa tra la Juve e l’Atalanta potrebbe rientrare anche Matias Soulè. Ma visto e considerato anche gli investimenti fatti l’estate scorsa dai nerazzurri per giocatori come De Ketelaere, Touré e Scamacca, l’argentino potrebbe avere difficoltà a trovare spazio in squadra. L’Atalanta sembra intenzionata a proteggere i propri investimenti e potrebbe considerare Soule come un’aggiunta superflua a un reparto già ben fornito.

