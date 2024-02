Koopmeiners Signora Juve, arrivano conferme: è il grande obiettivo per l’estate!

Koopmeiners Juve, arrivano conferme: è il grande obiettivo per l’estate! Rivelazione sul centrocampista olandese

Niccolò Ceccarini, su Radio Bianconera, ha fatto il punto sul mercato della Juve.

CECCARINI – «Il prossimo rinnovo della Juve sarà quello di McKennie, mentre i rinnovi pesanti verranno affrontati a primavera, poi si penserà al grande obiettivo per l’estate, ovvero Koopmeiners. Allegri? Prima della partita con l’Udinese avremmo fatto un discorso diverso, ma anche con quella sconfitta credo che la volontà della Juventus ad oggi sia ancora quella di tenerlo, la decisione definitiva verrà comunque presa a giochi fatti».

