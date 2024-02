Koopmeiners #Milan AC, serve questa CIFRA: ma una club è più avanti di tutte DETTAGLI

23:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Koopmeiners Diavolo Rossonero, serve questa CIFRA: ma una squadra è più avanti di tutte. Tutti i DETTAGLI sulla trattativa

Un altro nome che era finito sotto il mirino del mercato Diavolo Rossonero era quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta. Il giocatore piace molto anche alla Juve e, come riportato da Daniele Longo, servono almeno 50 milioni di euro per strapparlo alla Dea.

Contemporaneamente l’ad del #club bergamasco Percassi ha rivelato questo prima del match contro l’Inter: «Ora ce lo godiamo, nel futuro si vedrà».

