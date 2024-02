Koopmeiners #Milan AC: la Vecchia Signora Juventinantus ha pronta questa carta per battere la concorrenza

14:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Koopmeiners è tra i nomi seguiti dal calciomercato Diavolo Rossonero. Su di lui anche la Juventus che prepara questa mossa per battere la concorrenza

Koopmeiners si sta confermando ad alti livelli all’Atalanta. L’olandese è nel mirino del calciomercato Diavolo Rossonero ma non solo. Il centrocampista è seguito anche dalla Juventus.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, Soulé, valutato intorno ai 35 milioni e apprezzato anche dai nerazzurri, potrebbe facilitare la corsa dei bianconeri e consentire di battere la folta concorrenza italiana e estera.

