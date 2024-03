Koopmeiners #Milan AC, clamorosa apertura del mediano, la dichiarazione ufficiale: «Ho avvisato l’Atalanta BC di questa cosa». I diavoli rossoneri sognano?

12:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Koopmeiners-Diavolo Rossonero, clamorosa apertura del centrocampista olandese dell’Atalanta: a giugno cessione in programma

Intervistato dal De Telegraaf, Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e seguito anche dal calcio#mercato Diavolo Rossonero, ha parlato così del proprio prossimo #futuro:

PAROLE – «Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli S.S.C. però alla fine i #club non si sono trovati. Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni #club in #Premier sopporterò anche la pioggia».

