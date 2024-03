Koopmeiners #Juve, Soulé o Huijsen per anticipare il Liverpool. #ULTIMISSIME #NEWS

16:19, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve vorrebbe arrivare a Koopmeiners, in tempi brevi, vista la forte concorrenza del Liverpool. Giuntoli pensa di inserire delle contropartite La Juve avrebbe deciso di accelerare per arrivare a Teun Koopmeiners per evitare la forte concorrenza del Liverpool. Secondo Eurosport, i bianconeri potrebbero proporre all’Atalanta B.C. uno fra Matias “Mati” Soulè o Dean Huijsen per ridurre il prezzo del cartellino dell’olandese. […]

