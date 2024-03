17:33, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, sarà lui il successore di Pogba? L’Atalanta chiede 40 milioni per il primo obiettivo di mercato dei bianconeri

Koopmeiners è il primo obiettivo di mercato della Juve per aumentare la qualità del centrocampo della prossima stagione e per diventare il successore di Pogba.

Come scrive la Gazzetta dello Sport la richiesta che fa l‘Atalanta per lasciare partire il suo gioiello olandese è di almeno 40 milioni. La Juve comunque ha scelto Koopmeiners perché lo considera un giocatore polivalente.

