12:45, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, pericolo Premier! La big inglese piomba sul centrocampista dell’Atalanta B.C. in cima alla lista di Giuntoli

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, su Koopmeiners c’è da registrare anche l’interesse del Liverpool, che gli potrebbe garantire un contratto più importante rispetto alla Juve.

Anche le cifre richieste dall’Atalanta B.C., almeno 40-50 milioni, spaventano meno i Reds. La Premier League è in agguato anche per l’olandese. Juve avvisata.

