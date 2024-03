Koopmeiners #Juve, per Mister Max Allegri “non manca uno come lui”. Ma la statistica dice il contrario

09:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, Mister Max Allegri si nasconde e non parla apertamente di #mercato, ma la statistica invita a riflettere

Teun Koopmeiners assoluto protagonista del pareggio dell’Atalanta B.C. in casa della Juve, aperto e chiuso dalla sua doppietta, che lo ha portato ad essere, insieme a Foden, uno degli unici due centrocampisti in doppia cifra nelle ultime due annate.

Numeri che spiegano come al centrocampo bianconero serva uno come l’olandese, checchè ne dica Mister Max Allegri, che forse per nascondersi ha negato l’interesse per il giocatore. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, il ragazzo rimane nei radar, pur sapendo che strapparlo alla nutrita concorrenza europea non è cosa facile.

