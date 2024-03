12:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, numeri da top player! Le statistiche stagionali del centrocampista olandese dell’Atalanta B.C.

12 gol e 4 assist in 34 presenze. I numeri stagionali di Koopmeiners, già in doppia cifra di gol, sono da vero e proprio top player del centrocampo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’olandese, come noto, è in cima alla lista della Juventus per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Giuntoli e Manna fanno sul serio e sono in agguato.

Pubblicità

The post Koopmeiners Juve, numeri da top player! Le statistiche stagionali dell’olandese appeared first on Juventus News 24.