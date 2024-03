09:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, lo finanzia Soulé! Sacrificato l’argentino, cifre e dettagli della possibile cessione in estate

Sacrificio “Mati” Soulè per arrivare a Koopmeiners. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i soldi risparmiati con Pogba aiuteranno la Juve a rinforzare la mediana. La sensazione è che la Juventus sacrificherà il gioiello argentino per finanziare almeno in parte l’assalto al giocatore dell’Atalanta.

Soulé, però, vuole restare in Europa. Crystal Palace, Newcastle e Southampton lo seguono da mesi in Premier League. La dirigenza punta ad incassare almeno 35 milioni dei 50-55 più bonus chiesti dall’Atalanta per l’olandese.

