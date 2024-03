09:33, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, l’Atalanta spara un prezzo di 60 milioni di euro per cedere l’olandese. I bianconeri pensano a uno scambio

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha fatto sapere alla Juve di valutare ben 60 milioni di euro il cartellino di Teun Koopmeiners, primo obiettivo dei bianconeri per andare a rinforzare un centrocampo che avrà bisogno di volti nuovi nel prossimo futuro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Un prezzo troppo alto, che da Torino vogliono far scendere con qualche contropartita. Ecco quindi che potrebbe rientrare nell’affare Matias Soulé. L’argentino è nome gradito dai bergamaschi e non è sicuro di rimanere alla Juve nonostante l’ottima annata fin qui disputata in prestito a Frosinone.

Pubblicità

The post Koopmeiners Juve, l’Atalanta spara 60 milioni! Uno scambio per abbassare il prezzo appeared first on Juventus News 24.