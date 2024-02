Koopmeiners #Juve, l’Atalanta sceglie la “VS”partita: quel nome può convincere i Inter

09:32, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, l’Atalanta sceglie la contropartita per arrivare a lasciar andare il giocatore olandese: c’è un nome su tutti

Teun Koopmeiners, ormai è risaputo, è l’obiettivo numero uno della Juve per rinforzare il proprio centrocampo. L’olandese è stato puntato come rinforzo ideale per la mediana, che l’anno prossimo tornerà a misurarsi con quella delle altre big europee.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Atalanta valuta il giocatore sui 50 milioni di euro, ma da Torino non escludono l’inserimento di contropartite per abbassare le pretese economiche bergamasche. In questo senso, scrive Tuttosport, a partire potrebbe essere quel Fabio Miretti che ha bisogno di trovare maggior spazio e può farlo altrove.

Pubblicità

The post Koopmeiners Juve, l’Atalanta sceglie la contropartita: quel nome può convincere i nerazzurri appeared first on Juventus News 24.