Koopmeiners #Juve, l’Atalanta fissa il prezzo minimo – le #ULTIMISSIME #NEWS 

16:48, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

L’Atalanta vorrebbe minimo 40 milioni per cedere Teun Koopmeiners. La Juve lo valuta per il mercato estivo

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale olandese, sembra essere il principale obiettivo della Juve per rafforzare il centrocampo nella prossima stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, La cifra minima da cui parte l’Atalanta è di 40 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus vede in Koopmeiners un giocatore polivalente che potrebbe colmare il vuoto lasciato da Pogba che presto potrebbe chiudere la sua seconda esperienza a Torino.

Pubblicità

The post Koopmeiners Juve, l’Atalanta fissa il prezzo minimo – le ULTIME appeared first on Juventus News 24.