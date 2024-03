Koopmeiners #Juve, l’Atalanta B.C. spara altissimo! Ora spuntano le prime alternative

10:48, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, l’Atalanta B.C. spara altissimo per il cartellino dell’olandese e i bianconeri adesso guardano le alternative

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’Atalanta B.C. continua a chiedere cifre vicine ai 50/60 milioni di euro per la cessione del cartellino di Teun Koopmeiners, obiettivo primario della Juve per il prossimo #mercato estivo.

Ecco quindi che Giuntoli guarda anche alle possibili alternative, con cinque nomi sul taccuino: Merino e Zubimendi della Real Sociedad, Ferguson del Bologna e Amrabat dello United, oltre al solito Lazar Samardzic dell’Udinese.

