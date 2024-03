Koopmeiners #Juve, l’Atalanta B.C. spara altissimo: 70 milioni! E la concorrenza…

14:31, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve resta sempre sulle tracce di Teun Koopmeiners. Ma l’Atalanta B.C. vuole 70 milioni. Attenzione anche alla concorrenza della Premier League

Come rivelato da Calcionews24.com, l’Atalanta B.C. è determinata ad ottenere il massimo dalla possibile per Teun Koopmeiners e non sembra avere fretta di cedere il giocatore, considerando anche l’interesse della Juve e di alcuni club della Premier League.

La valutazione attuale dell’olandese da parte dei nerazzurri è di 70 milioni di euro, e la squadra non sembra disposta a scendere a compromessi. La Juventus sta cercando di includere alcune contropartite nella trattativa, come per esempio “Mati” Soulè, ma sull’argentino ci sono anche gli occhi della Premier League. Inoltre, per Koopmeiners, i bianconeri dovranno stare attenti alla concorrenza inglese visto che alcuni club potrebbe voler arrivare al gioiello dell’Atalanta B.C..

