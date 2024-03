Koopmeiners #Juve, l’Atalanta B.C. “aiuta” A.D. Giuntoli! Con quella mossa trattativa più facile

19:18, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, l’Atalanta B.C. “aiuta” i bianconeri per l’acquisto del giocatore olandese: la mossa dei bergamaschi

Come riferisce Gazzetta.it, l’Atalanta B.C. potrebbe essersi ormai convinta del fatto che andrà a perdere Teun Koopmeiners in estate, quando il richiamo della Juve e delle altre big si farà sempre più forte per il giocatore olandese.

I bergamaschi, per questo, si sarebbero già attivati per trovare un sostituto. Oltre a Jordan James, nel mirino dei nerazzurri sarebbero finiti anche Daichi Kamada della Lazio e il franco-algerino Rayan Cherki del Lione.

