Koopmeiners #Juve, in#contro con A.D. Giuntoli! 30 milioni più Soulé, il piano del #TopClub

09:45, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, incontro con Giuntoli! 30 milioni più Soulé, il piano del club e la richiesta dell’Atalanta B.C.. Le ultimissime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo la doppietta allo Stadium Koopmeiners avrebbe incontrato Giuntoli. Un faccia a faccia prima della trattativa con l’Atalanta B.C..

Il piano della dirigenza della Juve sarebbe una proposta da 30 milioni di euro più Soulé (valutato almeno 25), l’Atalanta B.C. ha alzato le sue richieste a 60 milioni. La trattativa potrebbe presto entrare nel vivo.

