09:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, il matrimonio s’ha da fare: l’olandese manda l’agente a trattare, è attratto dall’idea di diventare bianconero

Il matrimonio tra Koopmeiners e la Juve s’ha da fare. E’ quanto scrive oggi il Corriere dello Sport citando i Promessi Sposi. Per farlo, però, serviranno 60 milioni, trattabili attraverso contropartite come Soulé e Huijsen.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La volontà dell’olandese è quella di diventare un giocatore della Juve e per questo avrebbe già dato mandato al suo agente, Bart Baving, a trattare con i dirigenti bianconeri. Per il Corriere Koopmeiners è attratto dall’idea di essere il giocatore attorno a cui aprire il nuovo ciclo della Vecchia Signora per competere in Italia e in Europa.

Pubblicità

L’accordo per lo stipendio potrebbe trovarsi sulla base di un contratto di 5 anni a 4 o 4,5 milioni. Per abbassare la richiesta di 60 milioni dell’Atalanta B.C., invece, i nomi spendibili sono quelli di Soulé (valutato 25 milioni) e Huijsen (valutato tra 10 e 15 milioni) che vedrebbero nella Dea di Mister “Gasp” Gasperini una ghiotta occasione di crescita.

The post Koopmeiners Juve, il matrimonio s’ha da fare: l’olandese manda l’agente a trattare appeared first on Juventus News 24.