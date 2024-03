Koopmeiners #Juve, i #TopClub inglesi in vantaggio? Ecco la circostanza

12:49, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, club inglesi in vantaggio sui bianconeri per il centrocampista olandese? Ecco qual è la situazione

Koopmeiners è l’oggetto del desiderio della Juve per il prossimo calcio#mercato. La concorrenza per il talento olandese, però, è tanta e agguerrita.

I club inglesi (Liverpool e non solo), secondo Calcionews24, sono più intenti a spendere le cifre richieste dai nerazzurri, con le contropartite fino ad ora proposte dai bianconeri che non tendono a soddisfare i dirigenti orobici.

