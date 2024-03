10:04, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, gol e non solo: i numeri convincono i bianconeri sulle qualità dell’olandese dell’Atalanta B.C. La Juve ha individuato in Koopmeiners la mezzala di qualità di cui ha bisogno per capacità di incidere in modo pesante in fase di finalizzazione. Come scrive oggi Tuttosport, ci sono diversi numeri che convincono i bianconeri sulle doti dell’olandese. […]

