Koopmeiners #Juve, c’è un primo sì! Cosa trapela ufficiosamente 

16:18, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento alla Juve. Ma i bianconeri devono trovare un accordo con l’Atalanta B.C.

Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners potrebbe indossare la maglia della Juve nella prossima stagione. Infatti, come rivelato da Calcio#mercato.com, il giocatore orange, a Torino potrebbe percepire un ingaggio stimato tra i 4 e i 5 milioni di euro annui. Inoltre, Koopmeiners avrebbe acconsentito al trasferimento in bianconero, in attesa che la Vecchia Signora raggiunga un accordo con l’Atalanta B.C. per il suo cartellino.

Tuttavia, la trattativa potrebbe risultare complicata a causa della valutazione elevata della squadra bergamasca, che ammonta a 60 milioni di euro. Si ipotizza un possibile trasferimento con obbligo di riscatto, soluzione gradita sia alla Juventus che all’Atalanta B.C., con l’inserimento nel negoziato del giocatore Matias “Mati” Soulè.

