Koopmeiners #Juve, c’è stato un primo contatto con A.D. Giuntoli: il dietro le quinte

Koopmeiners Juve, c’è stato un primo contatto con Giuntoli: il dietro le quinte sul tuttocampista olandese dell’Atalanta B.C.

Giuntoli ha manifestato il proprio interesse a Koopmeiners in occasione della partita tra Juve e Atalanta B.C. allo Stadium dove l’olandese è stato grande protagonista segnando una doppietta. A renderlo noto è il Corriere dello Sport.

Koopmeiners è il preferito di Giuntoli, ma l’Atalanta B.C. lo valuta 60 milioni. Un ruolo chiave nella possibile trattativa l’agente del tuttocampista, Bart Baving, che ha avuto già un paio di contatti con la dirigenza bianconera, così come delle interlocuzioni con altre big europee.

