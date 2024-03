Koopmeiners #Juve, c’è anche un’alternativa: dovesse saltare tutto si punterebbe su di lui. Il nome

10:02, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, c’è anche un’alternativa al giocatore olandese: dovesse saltare l’affare si punterebbe su di lui

Teun Koopmeiners risulta essere sempre il primo nome sulla lista della Juve per il mercato in entrata in vista dell’estate, quando saranno necessari nuovi innesti a centrocampo, visto anche il possibile addio di quel Rabiot in scadenza di contratto.

L’olandese è il primo obiettivo ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, da Torino valutano anche profili alternativi come quello dell’ucraino Sudakov, già visionato in passato e il cui costo del cartellino è ora schizzato fino a toccare quota 40 milioni di euro. Una cifra che difficilmente i bianconeri spenderanno, ma il giocatore piace e non poco.

