Koopmeiners #Juve, A.D. Giuntoli prepara l’proposta: via due giovani per l’olandese! Il piano

10:34, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Koopmeiners Juve, Giuntoli prepara l’offerta per contrionfare l’Atalanta a cedere l’olandese: via due giovani per lui

Il match di domenica contro l’Atalanta, per la Juve, sarà l’occasione giusta di osservare da vicino Teun Koopmeiners, obiettivo primario per andare a rinforzare il centrocampo in estate. L’olandese ha rinnovato con i bergamaschi, che non hanno alcuna fretta di cederlo, ma non gli tarperanno le ali qualora lui volesse cambiare aria.

Da Torino, riferisce La Stampa, pianificano il doloroso addio di giovani come Iling-Junior e Soulé, oltre al risparmio di ingaggi pesanti come quelli di Alex Sandro Silva e Pogba, per dare poi l’assalto al giocatore nerazzurro. Per lui pronto un ingaggio da 4 milioni di euro, il doppio di quanto percepisce attualmente.

